Kommentar: Ein Verlust für den German Dream

Wissen Sie, wer Coşkun Taş ist? Der Kölner ist heute 85 Jahre alt und hat als junger Mann Fußball in der Türkei gespielt. 1959 stieg er in Istanbul in den Zug, trug einen kleinen Koffer bei sich und fuhr vom Bosporus an den Rhein. In Köln stellte sich Coşkun Taş noch am Abend seiner Ankunft vor den Präsidenten des 1.FC Köln und sagte, dass er hier Fußball spielen will. Er war in den Sechzigern der erste Spieler in der Bundesliga mit einem türkischen Namen.

Ein anderer Name: Leyla Onur. Sie ist gebürtige Braunschweigerin, Jahrgang 1945, erst Schneiderin dann Berufslehrerin, später Politikerin. Leyla Onur ist die erste Frau, die als Tochter eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter 1989 zunächst Abgeordnete des europäischen Parlaments wurde und fünf Jahre später in den deutschen Bundestag zog, zeitgleich mit dem Grünen-Politiker Cem Özdemir.

Rollenvorbilder für die Gesellschaft und Demokratie

Coşkun Taş (links) - der erste türkische Fußballer in Deutschland

Aber Namen geraten manchmal in Vergessenheit. War Coşkun Taş ein guter Fußballspieler? Hat Leyla Onur als Politikerin etwas bewirkt? Mit absoluter Sicherheit kann ich beides nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ob Leyla Onur und Coşkun Taş als Deutsche mit Migrationshintergrund oder so ähnlich bezeichnet werden wollen oder einfach nur als Leyla Onur und Coşkun Taş – ohne in Schubladen gesteckt zu werden. Aber eines ist ganz sicher: beide hatten jeweils eine bahnbrechende Rolle, für die Politik die eine und den Sport der andere, für unsere Gesellschaft und Demokratie. Deshalb bleiben ihre Namen bei ganz vielen Menschen in unserem Land unvergessen.

Heute spielen viele Profis unterschiedlicher Herkunft in der Bundesliga – und auch wenn einige nur hochbezahlte Wanderarbeiter sind, sind manch andere doch im Spitzensport, weil der FC-Kicker Coşkun Taş ihnen den Weg geebnet hat.

Heute sitzen zehn Frauen und vier Männer im deutschen Bundestag, deren Wurzeln in der Türkei liegen. Ganz sicher hat die Sozialdemokratin Leyla Onur einigen von ihnen als role model, als Vorbild gedient.