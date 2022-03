Kommentar: Die AfD-Tränen sind Krokodilstränen

Die Ostverbände mag das wenig stören. Sie haben eine große Stammwählerschaft, die die AfD gerade deswegen wählt, weil sie am extrem rechten Rand segelt. Die gestrige Niederlage stärkt da nur die Opferrolle. Aber für die AfD im Westen - und erst Recht für die in Nordrhein-Westfalen - ist der Spruch des Gerichts eine Katastrophe.

Schrill wird nicht gewählt

Die aktuellen AfD-Parteispitzen im Land sind genau die Personen, die immer gewarnt haben, dass es nicht zur Beobachtung kommen dürfe. Mit schrillen Tönen holt die AfD in NRW nicht viele Stimmen. Die teilweise wahnwitzigen Streits im Landesverband, angezettelt von eben jenen ganz Rechten, haben an der Urne bisher verlässlich abgeschreckt. Und so heißt es immer: Der AfD-Landesverband hat zwar die meisten Mitglieder, aber bundesweit mit die schlechtesten Wahlergebnisse.

Für die eigenen Ambitionen ist das Gift, will man sich im Westen doch als politische Kraft rechts der CDU etablieren. Aber jetzt ist man erst einmal ein Fall für den Verfassungsschutz. Eine absehbare Regierungsbeteiligung, wie sie beiden AfD-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl hier und da vorschwebt - die ist auf lange Sicht vom Tisch. Eher das Gegenteil ist der Fall: Die Dämme nach ganz rechts könnten auch im Westen bröckeln, was mit dem schleichenden Ende aller Erfolgsaussichten verbunden wäre.

Keiner in der NRW-AfD darf sich beschweren

Doch niemand in der NRW-Partei braucht sich zu beklagen. Zu lange wurden auf den Landtagsfluren der AfD Sympathisanten rechtsextremer Organisationen, wie etwa der Identitären Bewegung, geduldet. Das Kindermalbuch mit rassistischen Zeichnungen kam auch aus der Fraktion.