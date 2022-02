Kommentar: Die gemäßigte AfD ist eine Illusion

Viele Redner an den Mikrofonen leiteten deshalb einen Machtanspruch des größten AfD-Landesverbandes im Bund ab. Irgendwann im späten Frühjahr steht auch dort eine Vorstandswahl an.

Ein Blick ins Schiedsgericht genügt

Aber der Schein trügt: Die AfD in NRW bleibt gärig. Es braucht nur eine eigentlich belanglose Wahl, welche die ganze Fassade einstürzen lässt: Es geht um die Auswahl der Mitglieder zum Parteischiedsgericht. Das Gremium entscheidet oder schlichtet Streitfälle in der Partei und entscheidet über Ausschlüsse. Die Zusammenstellung des Schiedsgerichts ist für die öffentliche Debatte eigentlich kaum von Belang. Und wen wählen die Delegierten mit knapper Mehrheit ins Schiedsgericht? Ausgerechnet Matthias Helferich!