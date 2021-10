Wie die Industrie in NRW klimafreundlich werden soll

Das Ziel ist klar: Nordrhein-Westfalen soll klimaneutral werden. Das heißt, nur noch so viel Treibhausgas wird ausgestoßen, wie von der Natur wieder aufgenommen werden kann. Doch wie soll das funktionieren in einem Land mit Stahl-, Aluminium- und Zementindustrie?

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart