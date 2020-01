SPD-Chef Hartmann kritisiert RWE beim Kohlekonsens

Das ehemalige Kommissionsmitglied Antje Grothus fürchtet zudem um den Erhalt des Hambacher Forstes. "Die Proteste in Nordrhein-Westfalen, also um Datteln, um die Dörfer, um den Wald, werden und müssen daher weitergehen, wenn die vorgelegte Einigung nun so umgesetzt wird."

Für SPD ist Inbetriebnahme von Datteln 4 "bitter"

Die NRW - SPD forderte in dem Zusammenhang die Bundesregierung auf, mit den Kritikern aus der Kohlekommission in einen neuen Dialog einzutreten. "Datteln 4 ist ein bitterer Teil dieses Kompromisses" , erklärte SPD -Landesvorsitzender Sebastian Hartmann am Dienstag (21.011.2020) in Düsseldorf. "Wir werden nicht darum herumkommen, dass das Kraftwerk ans Netz geht. Wichtig ist aber, dass dafür sofort und umgehend Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden, so dass es nicht zu mehr CO2-Tonnen kommt, die emittiert werden."

Hartmann kritisiert RWE-Kommunikation