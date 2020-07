Bundestag beschließt Kohleausstieg - Kritik und Lob

Für das Kohleland NRW ist das eine Zäsur: Spätestens im Jahr 2038 ist Schluss mit dem Abbau der Braunkohle und der klimaschädlichen Verstromung im Rheinischen Revier. Der Bundestag hat am Freitag (03.07.2020) zwei zentrale Gesetze zum bundesweiten Kohleausstieg verabschiedet.

Am Nachmittag folgt noch die Abstimmung im Bundesrat. Dann ist das schrittweise Ende für die Kohle besiegelt. Schon in diesem Jahr wird in NRW der erste Kraftwerksblock stillgelegt.