Heute kommt der Kohleausstieg - was sind die Folgen für NRW?

Mit Superlativen sollte man sich eigentlich zurückhalten - sie nutzten sich durch zu häufiges Verwenden ab. Doch was am Freitag (03.07.2020) in Berlin beschlossen wird, darf zweifelsohne als "historisch" bezeichnet werden: der Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland. Bundestag und Bundesrat wollen die dafür notwendigen Gesetze verabschieden.

Klimawandel erhöht den Druck

Auf Demos wird das Kohle-Ende gefordert

Für NRW als Kohleland ist dieser Tag einschneidendes Ereignis. Denn nach dem Aus für den Steinkohlebergbau 2018 endet nun in einigen Jahren auch der Abbau von Braunkohle. Und die dazugehörigen Kraftwerke werden ebenfalls stillgelegt. Damit endet eine Ära, die über Jahrzehnte zum Wohlstand des Landes beigetragen hat. Doch unter dem Druck des Klimawandels - und den Protesten auf der Straße - hat sich die Politik für den Kohleausstieg entschieden.

Laschet: " Riesenereignis " das untergeht

Anfang des Jahres einigten sich der Bund und die Kohle-Länder NRW, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg auf die Eckpfeiler. Klimaaktivisten waren enttäuscht. Doch seitdem ist es ruhiger geworden um das Thema. Die Corona-Pandemie stellte alles andere in den Schatten. Auch deshalb sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Anfang der Woche mit Blick auf das bevorstehende " Riesenereignis " am Freitag: " Es geht fast unter. "

Doch was genau wird in Berlin besiegelt? Was sind die Folgen für NRW? Und ist der Streit um die Kohle damit nun zu Ende? Ein Überblick über die wichtigsten Themen: