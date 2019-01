Bis 2030: Zwei Drittel der NRW-Kohlekraftwerke weg?

In Nordrhein-Westfalen könnten bis 2030 rund zwei Drittel der jetzt noch laufenden Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Danach wären nur noch die drei relativ modernen so genannten BoA -Kraftwerke in Betrieb. Nach WDR -Informationen ist das der aktuelle Diskussionsstand in der Kohlekommission des Bundes kurz vor Beginn der entscheidenden Schlussberatungen am Freitag (25.01.2019) in Berlin.