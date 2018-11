Laschet: Mehr Geld für Kohleausstieg, aber kein Termin

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) will einem Kohleausstieg nur zustimmen, wenn dieser an Ziele geknüpft ist. " Es muss eine 'Wenn-dann-Klausel' geben. Man kann nicht 2018 beschließen, was an welchem Tag in den 30er-Jahren erreicht ist ", sagte Laschet am Freitag (23.11.2018).

Entscheidend sei, wie Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Strom gewährleistet seien und wie schnell der Ausbau der Netze für alternative Energien vorankomme.