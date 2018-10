Die Kohlekommission schlägt in einem ersten Entwurf zur Kompensation wegfallender Arbeitsplätze die Verlagerung von zwei Bundesämtern in die Region vor. Die Kommission sieht Bund und Länder in der Pflicht, "in den kommenden Jahren Neugründungen, Verlagerungen oder Erweiterungen von Behörden oder Einrichtungen" bevorzugt in den betroffenen Regionen vorzunehmen. Dies geht aus einem Entwurf hervor, der dem WDR am Mittwoch (24.10.2018) vorlag. Der Schritt wäre ein Bekenntnis von Bund und Ländern zur Zukunft der alten Reviere.

BVA und BSI kämen in Frage

Bundesverwaltungsamt in Köln

Für die Verlegung kommen für die Kommission das Bundesverwaltungsamt ( BVA ) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) infrage. Das BVA mit Hauptsitz in Köln hat rund 5.500 Mitarbeiter. Beim BSI sind 800 Mitarbeiter in Bonn beschäftigt. Sie sollen nach derzeitigem Planungsstand künftig in einen Neubau in der Nähe der Bonner Rheinauen umziehen.

Ob es dabei um künftige Neugründungen einzelner Abteilungen gehen soll oder um eine Verlagerung der kompletten Behörden lässt der Entwurf offen.