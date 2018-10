Und schon am Donnerstag starten die nächsten Proteste des Aktionsbündnisses "Ende Gelände".

Die Positionen zum Ausstieg aus der Braunkohle liegen weit auseinander - im Rheinischen Revier, in der Politik und in der Kohle-Kommission. Die Hürde für eine Einigung in dem Gremium liegt hoch, denn sie wird mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen. Die Kommission gibt dabei nur eine Empfehlung ab, entscheiden müssen am Ende die Parlamente in Berlin und Düsseldorf.

Stand: 23.10.2018, 21:00