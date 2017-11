Die Aufklärung der Vorwürfe werde nun zur Nagelprobe für den neuen Aufsichtsrat, erklärt Bodewig im WDR -Interview.

WDR : Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen das Flughafen-Management am Köln-Bonner Flughafen wurde in der Landtagsdebatte von einem "System Garvens" gesprochen und Sie haben das aufgegriffen. Was verstehen Sie darunter?

Kurt Bodewig: Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens hat ein System aufgebaut, das auf bedingungslose Loyalität basiert und gleichzeitig verbunden ist mit einer Kultur der Angst im Flughafen. Die Menschen sind also unsicher. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, wenn es um einen solchen sicherheitsrelevanten Bereich wie Flughäfen geht.

WDR : Haben Sie den Eindruck, dass Sie abberufen worden sind, damit Aufklärung verhindert werden soll?

Bodewig: Ich kann das nicht belegen. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich als derjenige, der die Untersuchungen eingeleitet hatte, zumindest nicht mehr erwünscht war bei der Darstellung des Untersuchungsberichtes in der Aufsichtsratssitzung am 10.11.2017. Denn ich hatte zu Beginn der Woche die Aufforderung des Chefs der Staatskanzlei NRW erhalten, mein Amt niederzulegen. Und damit ist natürlich auch die Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender beendet. Ich halte das für hochproblematisch.