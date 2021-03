NRW gibt sich neue Klimaschutzziele

Das alte Klimaschutzgesetz für NRW ist schon deutlich in die Jahre gekommen. 2013 wurde es noch von der rot-grünen Vorgängerregierung beschlossen, zwei Jahre vor Abschluss des Pariser Klimaabkommens.

Mittlerweile hat sich viel getan, die EU etwa hat sich auf Klimaneutralität bis 2050 verständigt. Jetzt will das Land NRW mit einem neuen Gesetz nachziehen.

Kommunen in die Pflicht nehmen

Ende letzten Jahres hatte das Landeskabinett bereits Eckpunkte vorgestellt. Neben der Klimaneutralität bis 2050 sah der erste Entwurf eine Reduktion von 55 Prozent CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 vor. Nach Abschluss der Verbändeanhörung will das Landeskabinett am Dienstag über den finalen Entwurf beraten.

Klimafolgen bei Neubaugebieten mit bedenken

Zudem steht dann auch das erste Klima-Anpassungsgesetz auf der Tagesordnung des Kabinetts. Dieses neue Gesetz soll Kommunen künftig stärker in der Pflicht nehmen. So sollen sie etwa bei der Ausweisung von Neubaugebieten auch gleich die Klimafolgen mit bedenken: Gibt es eine Frischluftschneise? Oder entsteht die nächste Hitzeinsel, die dazu führt, dass die Temperaturen in den Städten weiter steigen?

Grüne kritisieren langsames Tempo