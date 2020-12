NRW jetzt bei Klimaschutz so ambitioniert wie die EU

Der Entwurf der Klimaschutz-Gesetznovelle, die das Kabinett am Montag beschlossen hat, sieht eine Klimaneutralität bis 2050 vor und folgt damit den Zielvorgaben der EU . Zudem soll bis 2030 eine Reduktion von 55 Prozent CO2 -Emissionen im Vergleich zu 1990 erreicht werden. Alle fünf Jahre soll die Erreichung der Ziele in einem sogenannten Klimaschutzaudit überprüft werden, erklärte Energieminister Andreas Pinkwart ( FDP ) in Düsseldorf.

Das alte Klimaschutzgesetz war das erste seiner Art in Deutschland und 2013 von der rot-grünen Vorgängerregierung beschlossen worden. Also bereits zwei Jahre vor dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens. Eine Anpassung der dort festgeschriebenen Klimaziele fordern die Grünen bereits seit längerem.

Erstes Klima-Anpassungsgesetz in NRW

Neu ist das Klima-Anpassungsgesetz, dessen Entwurf das Kabinett gleichfalls am Montag beschlossen hat. Es sei das Erste bundesweit, betonte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) bei der Vorstellung. Es würde die Kommunen stärker in der Pflicht nehmen.

Wenn beispielsweise ein Neubaugebiet ausgewiesen werde, müsse die Kommune auch die Klimafolgen bedenken: Gibt es eine Frischluftschneise? Oder entsteht die nächste Hitzeinsel, die dazu führt, dass die Temperaturen in den Städten weiter steigen?

Heinen-Esser: Klimawandel längst da

Denn der Klimawandel sei längst angekommen in NRW, betonte Heinen-Esser: "Die Zunahme von Unwettern, Starkregen, Hitzewellen, Dürrephasen, Ernteausfällen und Waldschäden zeigen, wie anfällig und verwundbar wir sind."

Klimamodelle projizierten bei einem ungebremsten Treibhausgasausstoß für Nordrhein-Westfalen eine Temperaturzunahme von 2,8 bis 4,4 Grad Celsius für den Zeitraum 2071-2100 im Vergleich zum Zeitraum 1971-2000.

Grüne: Tempo viel zu langsam

Wibke Brems, klimapolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion, kommentierte den Entwurf der Landesregierung als " so zaghaft, dass er schon heute überholt ist."