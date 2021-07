Klimakrise: NRW beschließt Gesetzespaket

Pinkwart: sektorscharfe Ziele des Bundes "berücksichtigen"

Andreas Pinkwart (FDP)

Energieminister Andreas Pinkwart (FDP), aus dessen Haus das Klimaschutzgesetz stammt, verteidigte diese Leerstelle: "93 Prozent der Klimaschutzbeiträge werden über Rahmenbedingungen gestaltet, die Europa und der Bund vorgeben", sagte er dem WDR. "Die Ziele, die der Bund für die jeweiligen Jahre vorgegeben hat", gelte es auch in NRW "zu berücksichtigen".

Die oppositionelle SPD kritisierte die Ziele des Gesetzes dagegen als zu vage. Selbst die Industrie- und Handelskammer Aachen habe sich in der Anhörung zum Gesetz detailliertere Regeln gewünscht, so der Sozialdemokrat André Stinka. "Wie sieht Ihr Monitoring aus? Wie sieht es aus, wenn die Ziele nicht eingehalten werden? Dazu von Ihnen kein Wort", so Stinka an die Adresse Pinkwarts.

Streit um Ausbau der Windkraft

Zu Erneuerbaren Energien heißt es im schwarz-gelben Klimaschutzgesetz, der "weitere, verstärkte Ausbau" sei "unerlässlich", um die Klimaziele zu erreichen.

Über den Erfolg entscheiden auch die Vorgaben für Windrad-Abstände. Die neue entsprechende Regelung, die schwarz-gelb am Donnerstag ebenfalls durchs Parlament brachte, sieht einen pauschalen Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohnbebauung vor. Nur wenn Kommunen es ausdrücklich wünschen, können sie eine Unterschreitung der Tausend-Meter-Regel beschließen.