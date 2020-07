Fall Amad A.: Schwere Vorwürfe von SPD und Grünen

"Einige hätten helfen können, andere sollen und einige hätten helfen müssen" , so fasste SPD -Fraktionsvize Sven Wolf am Donnerstag (09.07.2020) seine Kritik an Polizei und Justiz im Kreis Kleve zusammen. "Amad A. hätte noch leben können."

Amad A. starb im September 2018 nach einem Zellenbrand in der JVA Kleve. Ein Untersuchungs-Ausschuss im Düsseldorfer Landtag versucht zu klären, wie es zu der folgenreichen Verwechslung kam. Per Haftbefehl gesucht wurde der dunkelhäutiger Schwarzafrikaner Amedy G., verhaftet wurde aber der hellhäutige Syrer Amad A..

Sven Wolf: Offizielle Version sei eine "Farce"

Warum ist diese Verwechselung auch nach der Festnahme nicht aufgefallen? Es gab eindeutige Hinweise, unter anderem von einer Staatsanwältin in Braunschweig. Ein Polizeibeamter in Kleve startete danach nochmals Abfragen in den Polizei-Datenbanken. Aber mehr passierte nicht. Das haben Zeugenbefragungen im Ausschuss ergeben.