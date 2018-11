Nach dem Tod des unschuldig ins Gefängnis gesperrten Syrers Amad A. in der JVA Kleve will die SPD im NRW-Landtag einen Untersuchungsausschuss beantragen. Dies kündigten die Sozialdemokraten nach ihrer Fraktionssitzung am Dienstag (13.11.2018) in Düsseldorf an. Der U-Ausschuss solle alle Hintergründe des Falls aufklären.

Unschuldig hinter Gittern

In Kleve hatte der unschuldig inhaftierte A. bei einem Feuer in seiner Zelle tödliche Verbrennungen erlitten. Erst danach kam heraus, dass die Haftbefehle einem Mann aus dem afrikanischen Mali galten, der ihm überhaupt nicht ähnlich sah.