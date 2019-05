Fall Amad A.: Lag der Polizeifehler in Siegen?

LKA, Staatsanwaltschaft und Kreispolizei beantworteten am Montag (06.05.2019) keine Fragen.

Verwechselt trotz fehlender Ähnlichkeit

Wochenlang hatte der 26-jährige Amad A. in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen und laut externem Sachverständigen schließlich einen Brand in seiner Zelle gelegt. Infolge der schweren Verbrennungen war er im September 2018 in einer Klinik gestorben.

Amad A. war am 6. Juli 2018 im niederrheinischen Geldern von der Polizei aufgegriffen worden. Eine Abfrage in einer zentralen Polizeidatei ergab einen Treffer - wie sich später herausstellte eine folgenschwere Verwechslung mit einem gesuchten Mann aus Mali. Der Syrer war von der Polizei mitgenommen worden, weil er an einem Badesee vier Frauen belästigt haben soll. Der Haftbefehl gegen den Mann aus Mali war von der Hamburger Justiz wegen Diebstahls erlassen worden.

Nach seiner Festnahme in Geldern soll dann durch Hamburger Behörden auch einer der fraglichen Datensätze beim bundesweiten Fahndungssystem "Inpol" verändert worden sein.

Ein Datensatz für zwei Männer

Wie der hellhäutige Syrer mit einem dunkelhäutigen Afrikaner überhaupt verwechselt werden konnte, ist bis heute ungeklärt. Bislang wurden die Verantwortlichen vor allem bei der Polizei in Kleve und Hamburg gesucht.

Die neue Spur führt nun nach Siegen. Dort war Amad A. erstmals gemeldet worden nach seiner Einreise. Er kam im Aufnahmezentrum Burbach unter. Am 4. Juli, zwei Tage vor dem Aufgreifen in Geldern, änderte offenbar die Sachbearbeiterin der Kreispolizeibehörde Siegen die Eintragung in der Datei, indem sie die Daten beider Männer in einem Datensatz zusammenfasste.

Warum sie dies getan hat und ob sie dazu überhaupt berechtigt war, wird jetzt ermittelt. Die Frau muss auch damit rechnen, als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags aussagen zu müssen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatten in der vergangenen Woche ermittelnde Staatsanwälte im Parlament ausgesagt. Das Gremium soll klären, wieso A. ins Gefängnis kommen konnte.