SPD fordert mehr Unterstützung für Kleingärten

Auf über 100 Jahre Geschichte können die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in NRW mittlerweile zurückblicken. Die beiden Kleingarten-Landesverbände wollen deshalb am Sonntag den "Tag des Gartens" nutzen, um dieses runde Jubiläum zu feiern.

Oder wie Anja Butschkau es knapp ausdrückt: "Am Sonntag ist Party!" Butschkau ist die "Beauftragte für Kleingärten" der SPD -Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Zusammen mit ihren Fraktionskollegen hat sie einen fünfseitigen Antrag erarbeitet, der kommende Woche im Plenum beraten werden soll.

Wenig Plätze, lange Wartelisten

Damit möchte Butschkau auf die Probleme aufmerksam machen, vor denen Kleingärtner und auch Interessierte in NRW stehen. Denn viele Kleingärten sind in ihrer Existenz bedroht - gleichzeitig sind die Wartelisten für einen der raren Plätze lang. Nach SPD -Angaben warten allein in Köln 10.000 Menschen darauf, dass einer der 14.000 Kleingärten in der Domstadt frei wird.

"Aufgrund der Knappheit an Wohnfläche werden oftmals Kleingärtenflächen als potenzielle Wohnbauflächen in Angriff genommen" , bedauert Butschkau. Dabei sei die Förderung des Kleingartenwesens in der Verfassung des Landes NRW fest verankert.

"Die Kleinsiedlung und das Kleingartenwesen sind zu fördern." Verfassung des Landes NRW (Art. 29, Abs. 3)

Für die SPD ist klar: "Kleingärten sind wichtige Orte des sozialen Miteinanders, des Umweltschutzes und grüne Oasen in den Städten." Und damit "wesentlich mehr als die Anreihung von Gartenzwergen" , so Butschkau. Sie schlägt deshalb ein Programm vor: "5.000 neue Gärten als Beitrag für klimaresiliente Städte".