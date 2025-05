Warum fünf Parteien das neue Kommunalwahlgesetz in NRW kippen wollen

Ist das neue Wahlrecht verfassungswidrig?

In genau dieser Betrachtung "im Nachhinein" sieht der emeritierte Parteienrechtler Martin Morlok eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und er will das Gericht davon überzeugen, dass das neue Kommunalwahlrecht verfassungswidrig ist. Vor dem Gericht in Münster vertritt Morlok die FDP.

Er argumentiert, nach dem neuen Rock-Verfahren habe nicht mehr jede Wählerstimme das gleiche Gewicht für die Zusammensetzung eines Parlaments. Wenn die Rundung der Nachkommastellen vom Gesamtergebnis einer Partei abhängig gemacht werde, sei die "Erfolgswertgleichheit" nicht mehr gegeben. Dadurch entstehe eine "generelle Verzerrung zwischen stimmstarken und stimmschwachen Parteien" .

Ähnlich begründen auch die anderen Parteien ihre Klagen. Alle zusammen befürchten, sie könnten nach der bevorstehenden Kommunalwahl deutlich weniger Mandate erringen.

Ausgang ist offen

Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen, die zusammen mit der SPD im Sommer das neue Wahlgesetz verabschiedet hatten, sehen dagegen in der alten Rundungsregel eine systematische Bevorteilung kleinerer Parteien. Sie bekämen ein Gewicht, das ihnen die Wähler so nicht gegeben hätten, argumentiert die Regierungsmehrheit. Die Rundungsgewinne der kleineren Parteien seien überproportional. Auch aus Sorge vor der weiteren Zersplitterung der Kommunalparlamente, so argumentierten sie, müsse das bisherige Wahlrecht geändert werden.

Welcher Sichtweise sich die Verfassungsrichter anschließen werden, ist offen. In der mündlichen Anhörung im April sagte die Gerichtspräsidentin Richterin Barbara Dauner-Lieb, es gebe keinen Zweifel an der mathematischen Richtigkeit der neuen Berechnungsformel. Zu klären sei, ob eine Verschiebung zugunsten großer Parteien rechtmäßig sei.