Kleine Kommunen in NRW wollen Raser blitzen dürfen

Bisher ist es in NRW so: Raser blitzen dürfen die Polizei, kreisfreie Städte, Kreise und kreisangehörige Kommunen mit mehr als 60.000 Einwohnern. Nur als Beispiel: Meerbusch darf mit rund 56.000 Einwohnern also nicht selber blitzen. Wenn die Stadt eine Raserstraße ausmacht, müsste sie den Rhein-Kreis Neuss um Maßnahmen bitten.

Genau das will der Städte- und Gemeindebund ändern. Man müsse kleineren Städten die Möglichkeit geben, "passgenauer und schneller" zu reagieren, sagt Hauptgeschäftsführer Christof Sommer und bestätigt damit einen Bericht der "Rheinischen Post". Gerade größere Kreise hätten nicht immer genügend Kapazitäten. Bürgerinnen und Bürger würden sich mehr Kontrollen wünschen.

Neuer Radarwagen zur Haushaltssanierung

Es wäre ein weiteres Mal "mehr Beinfreiheit" beim Thema Blitzen, denn der Vorstoß hat eine Vorgeschichte. Bis 2013 durften in NRW auch Kreise und kreisfreie Städte nur an Unfallschwerpunkten oder zum Beispiel vor Schulen und Altenheimen selbst blitzen. Der Rest war Aufgabe der Polizei. Der damalige Innenminister Ralf Jäger (SPD) änderte die Vorschrift dann und gab den Kommunen mehr Spielraum.

Unter anderem in Jägers Heimatstadt Duisburg wurde das damals offenbar dankend angenommen. Der Rat der dauerklammen Stadt beschloss kurz darauf die Anschaffung eines weiteren Radarwagens, auch um mit den erhofften Mehreinnahmen den Haushalt zu sanieren. Mit Verkehrssündern lassen sich nämlich Millionen einnehmen.

Raserkontrollen nach Kassenlage?

Geht es also darum, mit Rasern Kasse zu machen? Der Städte- und Gemeindebund weist diesen Vorwurf zurück. "Es geht um die Erhöhung von Verkehrssicherheit" , sagt Christof Sommer.

Unterstützung kommt von den Grünen im Landtag, die den Vorschlag gut finden. "Es geht nicht um Abzocke, sondern darum, dass Menschen und Umwelt geschützt werden" , sagt deren kommunalpolitischer Sprecher Mehrdad Mostofizadeh.

Der kommunalpolitische Sprecher der SPD , Stefan Kämmerling, äußerte sich kritischer. Es spreche zwar einiges für mehr mehr Flexibilität, sagte er. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass ärmere Kommunen mehr blitzen als reiche: "Geschwindigkeitskontrollen sollten sich immer nach Aspekten der Verkehrssicherheit richten, nicht nach der Kassenlage" , sagte er auf Anfrage.

Gesetzesänderung wäre notwendig

Eine abwartende Haltung kommt derweil aus dem zuständigen Landesinnenministerium. Für den Blitzer-Vorschlag wäre demnach eine Gesetzesänderung notwendig.

2018 habe es dazu bei den kommunalen Spitzenvertretern noch ein uneinheitliches Meinungsbild gegeben. Deshalb habe man von einer Ausweitung der Blitzer-Rechte auf kleinere Kommunen bisher abgesehen, heißt es aus der Behörde.