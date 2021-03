Hintergrund: So streiten Land und Duisburg um den Kita-Notbetrieb

Duisburg will sich einig gewesen sein mit dem Land

Die Stadt Duisburg bestätigte dem WDR allerdings schriftlich, die Kitaschließung am Dienstag mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen zu haben. "I m Zusammenhang mit der sich zuspitzenden Corona-Entwicklung" habe man " über mehrere verschärfende Maßnahmen " gesprochen und " Einigkeit erzielt ". Die Einschränkung des Kitabetriebs sei dabei " eines von mehreren Vorhaben" gewesen.

Dazu teilte das Gesundheitsministerium (MAGS) dem WDR mit, ihm läge " bislang keine Allgemeinverfügung der Stadt Duisburg vor, über die es hätte entscheiden können ". Von den Plänen der Stadt Duisburg habe man lediglich aus den Medien erfahren.

Am Dienstag habe nur " ein Beratungsgespräch" stattgefunden, " in dessen Nachgang dem MAGS von der Stadt Duisburg ein Vorschlag für eine Allgemeinverfügung vorgelegt werden sollte ". Für den Kita-Bereich sei aber erst am späteren Mittwochnachmittag " ein erster Regelungsvorschlag eingegangen, dieser wird derzeit geprüft ".

Wie das Ringen zwischen der Stadt und dem Land ausgehen wird, ist fraglich. Dabei hatte die Stadt neben der Schließung der Kitas auch die Rückkehr der Schulen zum Distanzunterricht geplant. Doch die hatte das Land bereits am Dienstag abgelehnt.