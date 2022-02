Stamp: Omikron überwiegend harmlos für Kinder

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich in die Diskussion über Folgen einer Corona-Erkrankung eingeschaltet. In einem Brief an die Eltern von Kita-Kindern bemüht sich der Minister um Beruhigung.

Wissenschaftler gingen klar davon aus, dass schwere Verläufe bei Kindern die "absolute Ausnahme" seien, schrieb Stamp am Montag in einem vom Ministerium veröffentlichten Brief an Eltern und Beschäftigte in Kitas und Kindertagespflege: "Ich bin erleichtert, dass sich Omikron für unsere Kinder und für geimpfte Beschäftigte im Verlauf als überwiegend harmlos herausgestellt hat."