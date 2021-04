Kitas in NRW bleiben im eingeschränkten Betrieb

Auch nach den Osterferien wird es in den Kindergärten in NRW einen eingeschränkten Regelbetrieb geben. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) am Donnerstag an. Konkret bedeutet das: Es bleibt bei der pauschal um zehn Wochenstunden reduzierten Betreuung in festen Gruppen. Grund für diesen Schritt sei die " derzeit unsichere Entwicklung des Infektionsgeschehens ", sagte Stamp.