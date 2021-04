Notbremse betrifft auch die Kita-Betreuung

Stamps Verärgerung ist wegen seiner bisherigen Haltung zu einer zentralen Notbetreuung verständlich: In NRW wurden die Kindertagesstätten nicht geschlossen, es gab bisher jedoch die Gruppentrennung und die Reduzierung der Wochenstunden für die Betreuung. Außerdem galt zeitweise ein Appell des Ministeriums, Kinder wenmöglich zuhause zu betreuen. Inzwischen - so Stamp - werden zudem noch in dieser Woche alle Erzieher und Erzieherinnen in NRW ein Angebot für eine Corona-Impfung bekommen haben.

Opposition von SPD und Grünen für den Notbetrieb

Jetzt allerdings wird es ab der kommenden Woche - wenn das Gesetz gilt - in vielen Städten und Kreisen in NRW wieder eine Notbetreuung geben. Wie die genau geregelt sein wird, müsse jetzt noch geklärt werden, so Stamp. Die rot-grüne Opposition begrüßte den Schritt.

Den Grünen ist der Grenzwert von 165 noch zu hoch, angesichts der Mutation des Virus müsse man doch eher viel niedrigere Werte ansetzen, sagte die Grüne Fraktionschefin Paul. SPD-Familienpolitiker Dennis Maelzer forderte einen stärkeren Einsatz der Spucktests in den Einrichtungen.

Mehr Tests, rückläufige Zahlen im April

Außerdem nannte Stamp Zahlen, wie die Infektionslage in den Kitas im März und April aussah. Demnach waren im April 2010 Kinder infiziert, im April sind es bisher 689 Kinder. Von Schließungen betroffen waren im März 4,4 Prozent der Einrichtungen, im April sind es bisher im Wochenschnitt 3,9 Prozent. Damit liegt die Zahl der Schließungen deutlich unter den Werten des Winters, wo es teilweise fast zehn Prozent waren. Allerdings ist die Zahl der gefundenen Fälle deutlich höher, was jedoch auch an der deutlichen Steigerung von Tests liegen kann.

Stand: 22.04.2021, 11:28