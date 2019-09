Kita-Kosten: Zweifel am schwarz-gelben Reformplan

Der Unternehmerverband NRW fordert eine öffentliche Förderung auch von Betriebskindergärten. Schließlich hätten CDU und FDP die Unterstützung von Betriebskindergärten in ihrem Koalitionsvertrag zugesagt. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf berücksichtige das allerdings in keinerlei Weise.

Der FDP-Familienpolitiker Marcel Hafke verteidigte den Entwurf: "Wir investieren in Sprachförderung und in die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern." Zudem stecke man Geld in mehr Kita-Plätze. "Und wir machen das vorletzte Kindergartenjahr auch noch beitragsfrei" , sagte der Landtagsabgeordnete dem WDR.

Zehn Stunden Marathon-Anhörung

Von 10 bis 20 Uhr war die Marathon-Veranstaltung am Montag im Landtag angesetzt. Kommunen, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und Wissenschaftler stehen den Abgeordneten Rede und Antwort.

Insgesamt sollen ab dem Kita-Jahr 2020/21 zusätzlich rund 1,3 Milliarden Euro von Bund, Land und Kommunen in die frühkindliche Bildung in NRW investiert werden. Damit will NRW-Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) die jahrelange Unterfinanzierung der rund 9.800 Kindertagesstätten im Land beenden.

Video starten, abbrechen mit Escape Ein Mann unter Frauen: Der Erzieher in Greven. Lokalzeit Münsterland. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 24.09.2020. WDR. Von Elena Burgwedel.

Stand: 30.09.2019, 15:56