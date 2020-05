Kitas öffnen für alle Kinder wieder Anfang Juni

Ab dem 8. Juni soll in NRW wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern starten. Das gab Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) am Mittwoch (20.05.2020) bekannt. Zuletzt hatte Stamp eine solche Öffnung erst ab September in Aussicht gestellt.

Eingeschränkt bedeute, dass Kinder jeweils zehn Stunden weniger als normalerweise gebucht betreut werden: Beispielsweise statt 45 nur 35 Stunden, statt 35 nur 25 Stunden. Dies gilt auch für die Kinder, die bisher in der Notbetreuung waren. Allerdings könnten Kitas, je nach räumlicher und personeller Kapazität und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden, mehr oder weniger Betreuungsstunden anbieten.

Bereits ab dem 28. Mai sollen alle Vorschulkinder wieder in die Kitas gehen können. Die neue Regelung gelte zunächst bis zum 31. August. Mitte August soll angesichts der dann gegenwärtigen Situation über weitere Schritte entschieden werden.

Aktuelle Corona-Entwicklung lässt neue Strategie zu

Die aktualisierte Risikoabwägung, beispielsweise des Robert-Koch-Instituts, lasse nun eine geänderte Strategie zu, so Stamp. Außerdem zeigten empirische Befunde aus Dänemark und Norwegen, wo Kitas bereits seit mehr als drei Wochen wieder geöffnet sind, dass es dort " kein auffälliges Infektionsgeschehe n" gebe.

Vor allem aber warnten Stamp zufolge Kinderärzte und Verbände vor " erheblichen entwicklungspsychologischen Störungen " bei Kindern, die der Tagesbetreuung fern bleiben müssen. Zudem gebe es vermehrt Hinweise auf eine steigenden Dunkelziffer von Kindesmisshandlungen.

Auch die extreme Belastung von Eltern, deren Überstundenkonto mittlerweile leer sei und die vor einer beruflichen Existenzkrise stünden, müsse berücksichtigt werden. Vor allem Frauen, stellte Stamp fest, würden in dieser Hinsicht zunehmend Opfer der Krise. Die Politik müsse "sorgsam handeln" , sagt Stamp, aber dürfe Kinder " nicht einen Tag länger als notwendig " von der externen Betreuung fernhalten.

Bisher Kita-Betretungsverbot für die allermeisten Kinder

Seit Ausbruch der Pandemie durften in NRW nur Kinder mit Elternteilen aus systemrelevanten Berufen in die Kitas kommen. Dort gab es dann eine Notbetreuung. Vor einer Woche war dieser Kreis erweitert worden. Vielen Kindern in NRW aber war aber eine Betreuung in Kita oder Tagespflege aus Schutzgründen verwehrt geblieben.