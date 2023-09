SPD will Eigenanteil für Alltagshelferinnen in Kitas abschaffen

Die SPD bietet dem Land jetzt an, das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) dafür schnell zu ändern und die Alltagshelfer darin zu vollen Landeskosten festzuschreiben. Das hat sie in einem Antrag für die Landtagssitzung Mitte des Monats zusammengefasst. Der Antrag liegt dem WDR bereits vor. Darin befindet sich aber nicht nur die Forderung nach mehr Finanzierung des Alltagshelferprogrammes.

Paul will einfacheres Kibiz

Die Fraktion will auch erreichen, dass das Land einen Rettungsfonds über 500 Millionen Euro aufsetzt und auch im Kibiz geregelte Zahlungen um ein Jahr vorzieht. FDP-Mann Hafke stützt in Teilen den Vorschlag. Und auch Familienministerin Paul gesteht ein, dass man schnell an das Kibiz wieder ran müsse. Daher begrüßt sie die Bereitschaft der beiden Oppositionsparteien, schneller an dem Gesetz zu arbeiten. Es sei ein komplexes Gesetz, das schnell vereinfacht werden müsse, so die Ministerin.

Über das Thema berichten wir im WDR 5 Westblick