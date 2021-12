Kitas in NRW bekommen wieder Alltagshilfe

In Kindertagesstätten soll das pädagogische Personal wieder mehr Unterstützung durch Helferinnen und Helfer bei einfachen, alltäglichen Arbeiten bekommen können. Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) kündigte am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags an, dass das sogenannte Alltagshelfer-Programm wieder aufgelegt wird. Es soll von Januar bis zum Sommer gehen.

Stamp hofft auf zusätzliches Personal

Joachim Stamp

Dafür sei eine Förderung des Landes von etwa 45 bis 50 Millionen Euro einzuplanen. Stamp verwies auf die präventiven Schutzmaßnahmen gegen Corona in den Kitas und äußerte die Hoffnung, dass aus dem Kreis der freiwilligen Helfer auch zusätzliches Personal gewonnen werden kann. Von der Opposition gab es im Ausschuss Lob für die Pläne.