SPD fordert von Bund und Land härtere Gangart gegen Kindesmissbrauch

Die SPD im Landtag fordert von der Landes- und Bundesregierung im Kampf gegen Kindesmissbrauch härtere Strafen. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe bisher schon dreimal Bundesratsinitiativen dazu angekündigt, aber bisher nicht gehandelt, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty am Dienstag (16.06.2020) in Düsseldorf. "Uns reicht’s. Wir wollen nicht weiter zusehen."

Höhere Mindest- und höhere Höchststrafen gefordert

Nach den Fällen in Münster sowie zuvor in Lügde und Bergisch Gladbach fordert die SPD in einem Antrag für die kommende Plenarwoche Ende Juni neben der Verschärfung des Strafrechts auf Bundesebene auch Verbesserungen bei den Polizeiermittlungen sowie eine neue Landeszentrale gegen Kindesmissbrauch in NRW.