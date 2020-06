Reul sieht Strategie gegen Kindesmissbrauch bestätigt

"Das ist ein ganz wichtiger und richtiger Vorschlag" , erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag. Dabei kündigte er den Start einer "Landesfachstelle" zum 1. August 2020 an. Über diese in Köln angesiedelte Stelle soll das Wissen über Täterstrategien oder über das Erkennen von Symptomen bei Kindern in die Jugendämter, Kitas, Schulen oder Vereine gebracht werden. "Damit wir das Fachwissen, das es bei einigen Experten gibt, so schneller in die Fläche bringen, dass Fälle stärker erkannt werden" , so Stamp.