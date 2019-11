Kindesmissbrauch: Justizminister macht Behörden Druck

Justizminister Peter Biesenbach (CDU)

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) erwartet von den Staatsanwaltschaften ab sofort mehr Sorgfalt bei der Verfolgung von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Dies stellt er in einem Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaften im Land klar, das dem WDR-Magazin "Westpol" am Sonntag (17.11.2019) vorliegt.

Biesenbach schreibt etwa, dass "zeitliche Verzögerungen" beim Verdacht des Kindesmissbrauches "unter allen Umständen zu vermeiden" sind.

Reaktion auf mögliche Ermittlungspannen

Das Schreiben ist eine Reaktion auf mögliche Ermittlungspannen im Missbrauchsfall von Wesel. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte bereits im Juni gegen einen 26-jährigen Familienvater wegen sexuellen Missbrauchs an seiner dreijährigen Tochter und seinem fünfjährigen Stiefsohn ermittelt.

Sie verzichtete auf eine Hausdurchsuchung und eine Untersuchungshaft, obwohl es weitere Hinweise gegeben hatte. Erst im Oktober wurde der Mann im Zusammenhang mit dem Fall aus Bergisch Gladbach festgenommen. Er soll zu einer Gruppe von Männern gehören, die Aufnahmen von Missbrauchstaten über Chats im Internet getauscht haben sollen.