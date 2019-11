Missbrauchsfall Wesel: Behörden wussten mehr als bisher bekannt

Bisher schien es, als wenn sich auch für die Ermittler das Dunkel um die neuen Fälle von Kindesmissbrauch in Wesel und Bergisch Gladbach nur langsam lichtet. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft Kleve offenbar schon früh deutlich mehr Informationen über einen der mutmaßlichen Täter, als bisher bekannt war. Das geht aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft Kleve hervor, der dem WDR vorliegt.

Demnach hatte der Familienvater aus Wesel, gegen den seit Juni ermittelt wird, bereits am 7. Juni bei der Polizei in Wesel zugegeben, sich schon 2012 und 2013 im Internet Fotos von nackten Minderjährigen angesehen zu haben.

Kita gibt Hinweis auf Missbrauch womöglich schon 2018

Am 4. Juli bekam die Kriminalpolizei in Wesel außerdem Informationen aus dem Kindergarten in Kamp-Lintfort, in dem der fünfjährige Stiefsohn des Mannes betreut wurde. Daraus hätten sich "Anhaltspunkte" ergeben, so steht es im Bericht der Staatsanwaltschaft, dass der Mann "bereits vor dem 25. September 2018 sexuelle Handlungen" vor seinem Stiefsohn und der heute erst dreijährigen Tochter vorgenommen habe. Bei seiner Vernehmung hatte er gestanden, seine Kinder erst seit April 2019 fünf Mal sexuell berührt zu haben.

Nach bisherigen Informationen haben diese Informationen zu keiner Neubewertung des Falles durch die Staatsanwaltschaft Kleve geführt. Laut dem vorliegenden Bericht wurden sie als nicht ausreichend erachtet, um eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigten zu veranlassen. Auch für einen Haftbefehl sahen die Ermittler keinen Grund.

Die Schilderungen der Staatsanwaltschaft legen nah, dass die Behörde überlastet war: Erst sei der zuständige Staatsanwalt krank gewesen und sein Vertreter in Urlaub. Seine Nachfolgerin sei mit der Abarbeitung liegen gebliebener Verfahren beschäftigt und dann auch im "Erholungsurlaub" gewesen.

Verdächtiger Teil eines Kinderschänder-Netzwerks

Erst im Oktober, so der Bericht, sei die Staatsanwaltschaft Kleve im Zuge der Ermittlungen im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach darüber informiert worden, dass der Familienvater aus Wesel weitreichend vernetzt gewesen sein soll. Er steht im Verdacht, mit anderen Männern, die ebenfalls ihre eigenen Kinder oder Stiefkinder sexuell missbraucht haben sollen, Fotos und Videos der Taten getauscht zu haben. Bislang geht die Polizei von acht Opfern aus, von denen das jüngste kein Jahr alt ist.

Vier Verdächtige wurden bereits festgenommen, unter anderem auch in Bergisch Gladbach, Köln und Krefeld. Weiteren Verdächtigen sind die Ermittler möglicherweise auf der Spur. In der Wohnung eines Beteiligten in Bergisch Gladbach wurden tausende Dateien mit einer Gesamtgröße von mehr als drei Terabyte sichergestellt.