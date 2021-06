SPD fordert Kinderschutzgesetz für NRW

Die Missbrauchsfälle in Lügde, Bergisch-Gladbach oder Münster haben zu einer politischen Debatte darüber geführt, wie der Kinderschutz in NRW verbessert werden kann - und damit zu vielen Fragen: Hat das Land Möglichkeiten, die Arbeit der 186 Jugendämter in NRW besser zu beaufsichtigen? Kann das Thema Kinderschutz künftig stärker in die Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen oder auch Richtern mit einfließen?

Ein von der SPD -Fraktion über den Parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienst des Landtages in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten gibt nun Antworten auf diese und weitere Fragen. Ergebnis: Einige Dinge könnte das Land neu regeln, andere hingegen nicht.

Fachaufsicht für die Jugendämter

Für Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD -Fraktion, ist nach Studium des Gutachtens klar: "Das Land NRW hat die Möglichkeit, eine Fachaufsicht einzuführen." Denn die gibt es bislang nicht: Alle 186 Jugendämter in NRW arbeiten derzeit eigenständig, nach eigenen Standards und Regeln. Es gibt zwar Landesjugendämter, die aber können nur Empfehlungen abgeben. "Wir wollen eine Fachaufsicht mit Durchgriffsrechten" , erklärt Maelzer.

Land soll Standards festlegen

So sollen nach dem Willen der Sozialdemokraten künftig landesweite Standards für alle Jugendämter festgeschrieben werden können, auch was das Personal angeht. Stellenober- bzw. -untergrenzen sollen sicherstellen, dass immer genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz sind.