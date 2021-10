Spezial-Ermittler: Tausende Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs

Taskforce soll weiterarbeiten

Als erste Konsequenz soll die Arbeit der Taskforce weitergehen. Das zunächst bis Ende 2021 befristete Projekt soll laut Biesenbach nun zu einer dauerhaften Einrichtung werden. Die insgesamt acht Staatsanwälte bleiben.

Ab dem kommenden Jahr wird mit noch mehr Arbeit gerechnet. Denn dann treten neue Vorschriften in Kraft. Deutsche Internetdienstanbieter müssen künftig konkrete Verdachtsfälle von Kinderpornographie den Behörden melden. Biesenbach geht davon aus, dass sich die Zahl der Hinwesie dadurch " deutlich erhöht ".

Längere Speicherung von Daten gefordert

Oberstaatsanwalt Markus Hartmann

Auch an anderer Stelle wünschen sich die Ermittler noch mehr Unterstützung. Es geht um die Speicherung von "Zuordnungsdaten" zu IP -Adressen. Dadurch lässt sich herausfinden, wer ein Missbrauchsfoto ins Netz gestellt hat. Taskforce-Leiter Markus Hartmann wies am Mittwoch darauf hin, dass diese Daten wegen eines juristischen Streits derzeit nur eine Woche gespeichert werden. Hilfreicher seien mehrere Wochen. Denn die Daten seien " wichtig für eine schnelle zeitkritische Ermittlung ". Hinweise, die älter als eine Woche seien, liefen oftmals in Leere.