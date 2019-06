Lücke in NRW: Fehlende Kinderbetreuung im Sommer

Eigentlich haben Eltern bundesweit einen Rechtsanspruch auf Förderung ihrer Kinder in einer Kita bis zum Schuleintritt - also auch Irina Prüm aus Leverkusen.

Doch während die meisten anderen Bundesländer Lösungen für das Problem gefunden haben, schieben sich in NRW das Familien- und das Schulministerium die Verantwortung hin und her. In insgesamt zwölf Bundesländern können Kinder tatsächlich bis zum Schuleintritt in der Kita oder im Hort bleiben. NRW ist eines von vier Bundesländern, wo das nicht so ist.

Die Kommunen sind jedoch in der Pflicht, den Eltern ein Betreuungsangebot zu machen. Leverkusen bietet zum Beispiel ein Ferienprogramm an für Kinder, die aus der Kita in die Grundschule wechseln.

Ministerium verweist auf Gesetzespläne

Und was macht Familienminister Joachim Stamp ( FDP )? Sein Ministerium sieht keinen Handlungsbedarf und erklärt schriftlich lediglich: "Die Landesregierung beabsichtigt, die Möglichkeiten der Betreuung für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung bis zum ersten Schultag in der anstehenden Kinderbildungsgesetz-Reform deutlich(er) herauszustellen."

Irina Prüm aus Leverkusen muss also mit Martha irgendwie über den Sommer kommen. Aber im Landeselternbeirat will sie weiter dafür kämpfen, dass auch in NRW die Kinder generell bis zu Einschulung in der Kita bleiben dürfen.

