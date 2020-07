CDU im Landtag will Verbot von Kinder-Sexpuppen

Bundesratsinitiative geplant

Deshalb will die CDU-Fraktion im Landtag Produktion, Verkauf und Einfuhr solcher Puppen in Deutschland verbieten. Auch der Besitz soll unter Strafe gestellt werden. Beides will die Union " schnellstmöglich " mit einer Bundesratsinitiative erreichen, das heißt, über einen gemeinsamen Gesetzesvorschlag der Bundesländer. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor, der dem WDR vorliegt. Die CDU will ihn gemeinsam mit der FDP Ende August ins Plenum des Landtags einbringen. In dem Papier ist auch die Rede davon, dass Deutschland sich im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft für eine europaweite Ächtung der Puppen einsetzt.

Empörung im Netz, aber kein Einfuhrverbot

Kindersexpuppe im Onlinehandel

Das Thema wurde in den vergangenen Jahren immer wieder aufgegriffen - auch in den Sozialen Medien, wo sich User regelmäßig empören. Geändert hat sich an der Gesetzeslage allerdings bislang nichts. Selbst der verschärfte Kinderpornografie-Paragraf 184b, der im März in Kraft getreten ist, verbietet Kauf und Besitz solcher kindlichen Puppen nicht. Sie werden in der Regel im Ausland produziert, häufig in asiatischen Ländern. Weil es in Deutschland kein Verbot gibt, kann der Zoll die Puppen bei der Einfuhr nicht stoppen.

Puppen haben Kindchenschema

Tatsächlich werden im Netz offen Sexpuppen mit kindlichen Merkmalen angeboten, zum Beispiel mit großen Augen und gerade einmal einem Meter Körperlänge. Verkäufer der Puppen werben explizit mit dem Fehlen von Intimbehaarungsimitaten, bestimmten Körbchengrößen und den Maßen der Körperöffnungen.