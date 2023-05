Konsequenz aus Corona: Mentale Gesundheit wird gefördert

Die Landesregierung will als Konsequenz aus der Corona-Zeit die "mentale Gesundheit" von Kindern und Jugendlichen besonders fördern. Dies sagte Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Montag in Düsseldorf. 2023 stünden 7,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr für den Kinder- und Jugendförderplan zur Verfügung. Insgesamt sind es in diesem Jahr 145 Millionen Euro. Die Fördersumme für 2024 ist noch offen.