Kiesgrube Erftstadt: Wurden zu steile Böschungen ignoriert?

Und sogar vor mehreren Jahren soll das Problem zu steiler Böschungen schon existiert haben: In älteren Geodaten und einer Bildaufnahme aus 2015 sei "an der Böschungskante der Südböschung ein Abschnitt mit relativ steiler Böschungsneigung erkennbar" , sagt das Land. Sachverständige sollen dies nun noch genauer untersuchen.

12 weitere Kiesgruben liegen in Überschwemmungsgebieten

Eine neue Auflistung zeigt außerdem: In Nordrhein-Westfalen liegen 12 weitere Kiesgruben in Überschwemmungsgebieten. Die Landesregierung benennt etwa Tagebaue u.a. in Kamp-Lintfort, Rheinberg und Goch. Die Abstände zur Wohnbebauung liegen teils nur bei 18 Metern - also nochmal deutlich geringer als in Erftstadt, wo es über 100 Meter waren.

Dennoch, so sagt es das Land, könne man die anderen Gruben nicht mit der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem vergleichen. Andere Gruben dagegen seien Nassgewinnungsbetriebe, bei denen "die entstandene Geländevertiefung wassergefüllt ist." Also: Die Gruben sind mit Wasser gefüllt und können keine Sogwirkung entfalten. Die Grube in Erftstadt, so schreibt es das Land jetzt plötzlich, stelle durchaus eine "Risiko-Situation" bei Hochwasser dar.

Auf Basis der Untersuchungen fordert der SPD -Landtagsabgeordnete Martin Börschel, den Schutz der Menschen zu verbessern. "Dazu gehört auch, Versäumnisse ehrlich aufzuarbeiten" , sagte Börschel. Laut NRW -Landesregierung sei es derzeit noch zu früh, um Konsequenzen für andere Tagebaue aus der Überflutung der Kiesgrube in Erftstadt zu ziehen. Man habe allerdings schon veranlasst, künftig ein Böschungs-Überwachungssystem einzusetzen.

Genehmigtes Desaster: Der Kiesabbau und die Fluten. Westpol.

Stand: 17.09.2021, 11:30