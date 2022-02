Katastrophe an der Kiesgrube: Fehlender Hochwasserschutz führte zu Unglück

Seit dem Hochwasser mit 49 Toten allein in NRW beschäftigt sich auch der Landtag in Düsseldorf immer wieder mit der Katastrophe, unter anderem in einem Untersuchungsausschuss.

Wirtschafts- und Energieministerium wusste früh Bescheid

Relativ früh nach den Ereignissen war auch im Wirtschafts- und Energieministerium der Landesregierung klar, dass der Hochwasserschutz der Blessemer Kiesgrube Fehler aufwies. Das Haus von Andreas Pinkwart ( FDP ) ist als oberste Bergbehörde für die Sicherheit von Tagebauen zuständig.

Andreas Pinkwart (FDP)

Ein Ministerialrat formulierte bereits am 25. August 2021 in einem Schreiben, das dem WDR vorliegt, es gebe Zweifel, ob die „vorgeschriebene Hochwasserschutzeinrichtung am Südrand des Tagebau-Altbereichs (…) vorhanden war oder im Falle, dass sie vorhanden war, ausreichend bemessen war und ihre Funktion hinreichend erfüllen konnte.“

Heikle Erkenntnisse finden sich nicht in Berichten an Landtag

In Unterrichtungen des Ministeriums an den Landtag finden diese erheblichen Bedenken dagegen keine Berücksichtigung. In seinem Bericht für die Sitzung des „Unterausschusses Bergbausicherheit“ am 17. September 2021 geht das Pinkwart-Ministerium lediglich mit drei Sätzen auf mögliche Anzeichen für Probleme beim Hochwasserschutz ein.