Kiesgrube Erftstadt: Genehmigung in Flutzone trotz Warnungen

Mit seiner Kritik ist der Anwohner nicht allein. Nach Meinung der Erftstädter Stadträtin Marion Sand hätte die Grube so nie genehmigt werden dürfen. Die Grünen-Politikerin zeigt es auf dem städtischen Flächennutzungsplan: Die Kiesgrube liegt mitten in einem Überschwemmungsgebiet, einem Landschaftsschutzgebiet, tangiert ein Trinkwasserschutzgebiet und endet unweit von Wohnhäusern. " Wir sind prioritär, was diese Kiesgrube betrifft, erstmal dagegen ", sagt Marion Sand. " Weil sie viel zu dicht an der örtlichen Bebauung ist, weil sie das Landschaftsbild zerstört. "

Dokumente zeigen: Kiesgruben-Erweiterung in Flutzone