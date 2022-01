Kommt der Kies-Ausstieg in NRW?

Protestzeichen gegen den Kiesabbau

Ihr Protest ist pink. Das Grundstück von Alexandra und Roland Nolte in Neukirchen-Vluyn ziert ein weithin sichtbares Banner gegen den Kiesabbau. "Noltanien“, so nennen sie selbst ihren familiengeführten Bauernhof, der sich gerade zur Widerstandszentrale am Niederrhein entwickelt. Roland Nolte zimmert in seiner Scheune pinke Kreuze als gemeinsames Erkennungszeichen der Kiesgegner. Keine zufällige Anleihe an die gelben Kreuze der Kohle-Gegner rund um die Braunkohletagebaue am rheinischen Revier. Denn auch die Noltes sehen ihre Heimat unmittelbar bedroht.

Dort wo sie mit ihren vier Kindern heute leben, soll laut Plänen des Regionalverbands Ruhr künftig Kies abgebaut werden. Dass ihr Hof in einem weiteren Baggersee verschwinden könnte, haben sie aus der Zeitung erfahren: "Für alles kriegen Sie Post“ , ärgert sich Alexandra Nolte. "Aber über diesen Sachverhalt sind wir nicht informiert worden. Das ist einer von den hahnebüchenen Punkten in diesem insgesamt sehr verschlossenen Prozess.“

300 Hektar mehr Abbaufläche

Familie Nolte fürchtet um ihr Zuhause

Anfang der Woche wurde der neue Regionalplan vorgelegt. Demnach soll die Fläche, die für Kies und Sandabbau am Niederrhein zur Verfügung steht, um ein Viertel steigen. Von 1.200 Hektar auf 1.500 Hektar. Die betroffenen Gemeinden laufen dagegen Sturm. Parteiübergreifend.

Die Städte Alpen, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vlyun und Rheinberg haben gemeinsam mit dem Kreis Wesel Klage gegen den zugrundeliegenden Landesentwicklungsplan eingelegt. Sie wollen nicht hinnehmen, dass immer mehr landwirtschaftliche Fläche dem Kiesabbau weichen soll und ihre Region durchlöchert wird wie ein Schweizer Käse.

Alpens Bürgermeister will Ausstiegsszenario