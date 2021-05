Wie NRW mit Microsoft künftig Gewalt an Kindern verhindern will

"Weltneuheit", "Meilenstein", "revolutionieren" - auf einer Pressekonferenz fielen am Dienstag in Düsseldorf große Worte, wie Ermittlungen in NRW gegen Tatverdächtige wegen Kinderpornografie beschleunigt werden sollen. Die neue Ermittlungs-Software wird aber wohl erst ab Jahresende zum Einsatz kommen.