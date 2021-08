Hochwasser: Grüne wollen mehr Kompetenz fürs Land

Die Grünen haben nun am Donnerstag ihre Ideen dazu vorgestellt - mit einen Zehn-Punkte-Plan "Zur Stärkung des Katastrophenschutzes" .

"Überforderung der kommunalen Ebene"

Verena Schäffer, Bündnis 90/Die Grünen

Dabei gehen die Grünen auf den viel kritisierten Dschungel der Zuständigkeiten im Katastrophenfall ein. Sie fordern einen Ausbau der Landeskompetenzen. So solle das Land in die Lage versetzt werden, bei Bedarf die Katastrophenschutz-Kompetenzen der Kommunen an sich zu ziehen - und zwar bei landesweiten Ereginissen, die weit über Kreisgrenzen hinaus gehen. "Ich glaube, es gibt auch eine Überforderung dieser kommunalen Ebenen, dafür zuständig zu sein, und die Entscheidungen vor Ort treffen zu müssen" , so Verena Schäffer, die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Katastrophenschutz-Bedarfspläne sollen Abläufe besser machen

Kreise und kreisfreie Städte sollten jedoch im Grundsatz weiterhin für den Katastrophenschutz zuständig bleiben. Um sie zu stärken, schlagen die Grünen Katastrophenschutz-Bedarfspläne vor - analog zu den bestehenden Brandschutz-Bedarfplänen der Städte und Kreise. Auf diesem Wege sollen Kommunen verpflichtet werden, Risikoanalysen zu erstellen, Szenarien wie Hochwasser oder große Stromausfälle durchzuspielen - und schließlich in einen Maßnahmenplan zu gießen.