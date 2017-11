Grundschullehrer-Mangel regional sehr unterschiedlich

Regionale Unterschiede bei Angebot und Nachfrage

Die Zahlen zeigen zweierlei: Zum einen, dass es große Unterschiede in den Regionen gibt, was die Zahl der ausgeschriebenen Stellen betrifft. Zum anderen, dass es in bestimmten Regionen offenbar schwierig ist, die freien Stellen neu zu besetzen. Besonders problematisch wird es für die Kommunen dann, wenn viele offene Stellen auf wenige Bewerber treffen.

Großer Bedarf im Ruhrgebiet

Gesucht werden Grundschullehrer vor allem im Ruhrgebiet - und das mit nur mäßigem Erfolg. Von den 88 Stellen, die in Duisburg ausgeschrieben waren, konnten nur acht tatsächlich besetzt werden. Etwas besser die Bilanz in Essen - dort wurde zumindest jede Dritte der 71 ausgeschriebenen Stellen besetzt. Mit 24 Stellen wurden in keiner anderen Stadt in NRW so viele Positionen besetzt wie in Essen.