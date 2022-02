Vor Karnevalsauftakt: Streit um rechtlichen Rahmen

AfD: "Scheinmaßnahme" und "Abschreckungspolitik"

Martin Vincentz, AfD

Kritik am rechtlichen Karnevals-Rahmen der Landesregierung äußert auch Martin Vincentz, AfD-Vize-Fraktionschef und gesundheitspolitischer Sprecher. Großflächige Brauchtumszonen wie in Köln seien " eine Scheinmaßnahme ", er halte es nicht für möglich, dass das von Polizei und Ordnungsamt in Zusammenarbeit flächendeckend kontrolliert werden könne, so der AfD-Politiker. Ihm tue es dann fast leid um diejenigen, die dann kontrolliert und in irgendeiner Weise erwischt würden.