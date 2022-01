Karnevalisten kritisieren Land wegen unklarer Corona-Vorgaben

Die Regionalverbände des organisierten Karnevals in NRW fühlen sich von der Landesregierung im Stich gelassen. " Die einzigen, die auf Wunsch der Politik freiwillig abgesagt haben, sind die ehrenamtlich agierenden Vereine. Nun wissen wir immer noch nicht, ob die versprochenen finanziellen Hilfen von Bund und Land wirklich kommen und erleben gleichzeitig, wie kommerzielle Veranstalter in die entstandenen Lücken stoßen. Der Schaden für das Brauchtum ist maximal ", erklärte der Präsident des Bundes Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fess.

Diesen Schaden lasten die Karnevalisten der Landesregierung an. Die Verbände hatten sich am Mittwochabend in einer Videokonferenz mit der NRW -Staatskanzlei unter anderem über mögliche weitere Hilfen ausgetauscht. Viele Karnevalsvertreter zeigten sich im Nachgang des Treffens enttäuscht bis sauer.