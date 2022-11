Aktion gegen Hasspostings im Netz - Durchsuchungen auch in NRW

Die Durchsuchungen waren im Auftrag der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) der Kölner Staatsanwaltschaft erfolgt. An den Maßnahmen beteiligt waren in NRW die Polizeibehörden Aachen, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Köln, Krefeld, Recklinghausen und Wuppertal.

Am Mittwochmorgen gab es nach Angaben von ZAC NRW zwölf Aktionen in NRW . Darunter neun Durchsuchungen und drei Vernehmungen von Tatverdächtigen. Bundesweit waren Polizeibehörden in 14 Bundesländern beteiligt. Insgesamt habe es 91 Maßnahmen gegeben, heißt es vom Bundeskriminalamt.

Datenträger beschlagnahmt

Wie eine Polizeisprecherin bekannt gab, wurde in Düren ein Gebäude durchsucht. Ermittler beschlagnahmten dort Datenträger. Einsätze wurden auch aus Remscheid und Wuppertal gemeldet. Außerdem meldete die Polizei in Recklinghausen eine Aktion in Castrop-Rauxel am frühen Mittwochmorgen.