Richtige Einnahme der Medikamente

Patienten sollen - ebenso wie Ärzte - durch die breit angelegte Informationskampagne " Rationale Antibiotikaversorgung in NRW " für eine verantwortungsbewusste Abwägung sensibilisiert werden. Sie will mit Faltblättern, Internetangeboten, Informationsständen und einer Aktionswoche im Februar aufklären und wird von den Spitzenverbänden der Ärzte, Apotheker, Krankenkassen und Krankenhäuser in NRW getragen.

Die Kampagne thematisiert unter anderem, wie man die Medikamente richtig einnimmt. Immer wieder hören Patienten nämlich, laut Ministerium, zu früh mit der Antibiotika-Einnahme auf, weil es ihnen schnell besser geht. Die Folge: Die Bakterien würden so zwar abgeschwächt, aber nicht getötet. Dies könne die Entstehung von Resistenzen gegen das entsprechende Antibiotikum beschleunigen.