Wann kommt das Pfand für Kaffeebecher?

Bislang meist "Überzeugungstäter" aktiv

Bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beobachtet man diese Projekte genau: "In den vergangenen zwei Jahren gab es sehr viele Aktivitäten in den Kommunen" , sagte der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer am Mittwoch dem WDR . Das sei natürlich sehr zu begrüßen, so Fischer. Allerdings dürfe man sich nichts vormachen: "An den regionalen Aktivitäten beteiligen sich eher kleinere Betriebe. Das sind meist Überzeugungstäter."

Bundesweit einheitliches System gefordert

Anders sieht es bei großen Firmen wie Tchibo, Starbucks, Kamps oder McDonalds aus: Die servieren ihren Kaffee meist im Wegwerfbecher. Umweltverbände und Verbraucherschützer sehen hier schon länger die Politik gefordert.

Und auch die Deutsche Umwelthilfe wünscht sich ein bundesweit einheitliches System. Ideal seien Pfandlösungen, aber auch eine Abgabe von mindestens 20 Cent pro Einwegbecher sei vorstellbar, so Fischer.

Umweltministerium gab Studie in Auftrag

Das NRW-Umweltministerium hat sich zusammen mit den Ministerien der anderen Länder schon im Juni 2016 dafür ausgesprochen, "die hohe Zahl von Einweggetränkebechern zu verringern" und den Bund aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu prüfen.

Passiert ist seither wenig. Das Bundesumweltministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, die bis Herbst 2018 laufen soll.